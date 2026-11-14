Władze rosyjskiego Baszkirii oficjalnie potwierdziły spadek liczby mieszkańców gotowych zawrzeć umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Stało się to podstawą do zmniejszenia budżetu na jednorazowe wypłaty dla rekrutów z 13,6 mld do 12,6 mld rubli.

O spadku liczby osób chętnych do walki mowa jest w uzasadnieniu do projektu budżetu republiki na lata 2027–2028 z dnia 11 listopada. W dokumencie zaznaczono, że finansowanie wypłat jest ograniczane właśnie z powodu spadku liczby obywateli podpisujących umowy z rosyjskim resortem obrony.

Jednocześnie Baszkiria pozostaje regionem Rosji o największej liczbie potwierdzonych ofiar śmiertelnych w wojnie przeciwko Ukrainie. Według danych „Mediazony” na listopad 2026 r. zidentyfikowano z imienia i nazwiska 11 990 poległych mieszkańców republiki. Stanowi to prawie 0,3% jej ludności.

Baszkiria zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby potwierdzonych ofiar śmiertelnych wśród regionów Federacji Rosyjskiej we wrześniu 2024 roku i utrzymuje tę pozycję do dziś. W lipcu 2026 roku stała się pierwszym regionem Rosji, w którym liczba zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych przekroczyła 10 tysięcy.

Sytuację pogarszają również problemy finansowe republiki. W szczególności wpływy z podatku dochodowego spadły o 38%, a w pierwszym półroczu 2026 r. budżet zrealizowano z deficytem w wysokości 17,1 mld rubli — to prawie 71% wartości zaplanowanej na cały rok.

Z powodu braku środków władze lokalne ograniczają wydatki na oświetlenie uliczne, 20-krotnie zmniejszyły regionalne świadczenia dla rodzin poległych żołnierzy, a także sprzedały „Rosnieftowi” pozostałe udziały w spółce „Baszneft”. W sierpniu szef Baszkirii Radij Chabirow przyznał, że w obliczu deficytu budżetowego władze są zmuszone do sprzedaży majątku, ponieważ zaciąganie pożyczek na rynku jest kosztowne.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

W Rosji służba wojskowa będzie zaliczana do stażu pracy w administracji miejskiej.