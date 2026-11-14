俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国当局正式承认，愿意与俄罗斯国防部签订合同、参与对乌克兰战争的居民人数有所减少。 这成为将新兵一次性补贴预算从136亿卢布削减至126亿卢布的依据。

11月11日发布的2027–2028年度共和国预算草案说明中提到了参战意愿者人数减少的情况。 该文件指出，削减补贴资金正是由于与俄罗斯国防部签订合同的公民数量减少所致。

与此同时，巴什科尔托斯坦仍是俄罗斯境内在对乌克兰战争中确认阵亡人数最多的地区。 据“Mediazona”报道，截至2026年11月，该共和国已有11 990名遇难居民被逐一确认身份。这一数字约占其总人口的0.3%。

巴什科尔托斯坦在2024年9月俄罗斯各地区中，经确认的阵亡人数位居首位，并一直保持至今。2026年7月，该地区成为俄罗斯首个经确认阵亡人数超过1万人的地区。

该共和国的财政问题进一步加剧了这一局面。 具体而言，企业所得税收入减少了38%，而2026年上半年预算执行出现171亿卢布的赤字——这几乎占全年计划赤字额的71%。

由于资金短缺，当地政府削减了路灯照明开支，将向阵亡军人家庭发放的地区补助金减少了20倍，并将“巴什涅夫特”公司的剩余股份出售给了“罗斯涅夫特”。 8月，巴什科尔托斯坦共和国领导人拉迪伊·哈比罗夫承认，在预算赤字的情况下，由于从市场融资成本高昂，当局不得不出售资产。

在圣彼得堡，由于预算危机，征兵补贴被削减了近9倍。

在俄罗斯，服兵役时间将被计入市政工龄。