由于需求下滑且经济复苏前景渺茫，俄罗斯企业可能在2027年启动大规模裁员。 俄罗斯工业家和企业家联盟主席亚历山大·肖欣表示了这一点，并警告称，在这种情况下，保留员工将变得不合经济账。

据“国际文传电讯社”报道，目前许多企业正试图通过将员工转为缩短工作周的方式来维持团队，并期待经济复苏。然而，如果预期落空，企业将转而进行裁员。

肖欣还预测，如果俄罗斯央行继续维持紧缩的货币政策且预算赤字依然巨大，该国2027年的经济增长率可能会转为负值或接近零。 他预计至少到明年2月之前基准利率都不会下调，并呼吁政府为大型企业提供税收和信贷优惠。这尤其适用于那些以大型企业为主要雇主的单一产业城市。

俄罗斯企业已开始削减人力成本

经济困境迫使企业重新审视员工成本。根据俄罗斯企业家和工业家联盟（РСПП）7月份进行的一项调查，40%的企业计划削减人员成本。三个月内，此类企业的比例几乎翻了一番。

其中，28.1%的企业正在考虑裁员，20%的企业计划降低工资和/或优化福利待遇。

特别是，“俄罗斯铁路”今年计划裁减总部15%的员工——约6000人。 办公软件开发商“新云技术”（以开发俄罗斯版Microsoft Office而闻名）已裁减近80%的员工。

马格尼托戈尔斯克冶金联合企业正在裁减10%的管理人员。“塞韦尔斯塔利”的所有者阿列克谢·莫尔达肖夫也未排除优化人员编制的可能性。 俄罗斯最大银行，特别是“储蓄银行”和VTB银行，也正在进行大规模裁员。

与此同时，部分企业正试图在不立即裁员的情况下度过需求下滑的难关。可行的措施包括让员工休无薪假以及转为非全职工作。接受俄罗斯企业家和工业家联盟（RSPP）调查的企业中，有17.5%正在考虑这种方案。

不过，企业最普遍采用的成本优化方式是减少新员工的招聘。

在俄罗斯，税务部门要求一家最大的鞋类连锁店申请破产。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信心下降，且因可能出现新一轮动员而引发的焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

俄罗斯的个人贷款规模已缩减至六年来的最低水平。

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