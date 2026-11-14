Российский крупный бизнес готовится к массовым увольнениям

Российские компании могут начать масштабные сокращения персонала в 2027 году из-за падения спроса и отсутствия перспектив восстановления экономики. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предупредив, что в таких условиях удерживать сотрудников станет экономически невыгодно.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время многие предприятия пытаются сохранить коллективы, переводив сотрудников на сокращенную рабочую неделю и надеясь на оживление экономики. Однако, если ожидания не оправдаются, компании прибегнут к увольнениям.

Шохин также предположил, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ и значительного дефицита бюджета экономический рост страны в 2027 году может стать отрицательным или приблизиться к нулю. Он не ожидает снижения ключевой ставки как минимум до февраля следующего года и призывает власти предоставить крупным предприятиям налоговые и кредитные льготы. Особенно это касается моногородов, где крупные компании являются основными работодателями.

Российские компании уже сокращают расходы на персонал

Проблемы в экономике заставляют бизнес пересматривать расходы на сотрудников. По результатам опроса РСПП, проведенного в июле, 40% компаний планировали сократить расходы на персонал. За три месяца доля таких предприятий почти удвоилась.

Среди них 28,1% рассматривают возможность сокращения штата, а 20% планируют уменьшить зарплаты и/или оптимизировать социальные пакеты.

В частности, «Российские железные дороги» в этом году намерены сократить 15% сотрудников центрального аппарата — около 6 тысяч человек. Разработчик офисного программного обеспечения «Новые облачные технологии», известный как создатель российского аналога Microsoft Office, уволил почти 80% персонала.

Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов также не исключил оптимизации штата. Массовые увольнения происходят и в крупнейших российских банках, в частности в «Сбербанке» и ВТБ.

В то же время часть предприятий пытается пережить падение спроса без немедленного увольнения сотрудников. Среди возможных мер — отправка персонала в неоплачиваемые отпуска и перевод на неполную занятость. Такой вариант рассматривают 17,5% опрошенных РСПП компаний.

Однако самым распространенным способом оптимизации расходов предприятия называют сокращение найма новых сотрудников.

В России налоговая служба требует банкротства одной из крупнейших обувных сетей.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревога из-за возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После трёх лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая ещё недавно казалась устойчивой к санкциям.

Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

Читай нас в