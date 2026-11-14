Rosyjski wielki biznes przygotowuje się do masowych zwolnień

Rosyjskie przedsiębiorstwa mogą rozpocząć zakrojone na szeroką skalę redukcje zatrudnienia w 2027 roku z powodu spadku popytu i braku perspektyw na ożywienie gospodarcze. Stwierdził to prezes Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Aleksander Szokhin, ostrzegając, że w takich warunkach utrzymanie pracowników stanie się nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Jak podaje agencja „Interfax”, obecnie wiele przedsiębiorstw stara się utrzymać załogi, wprowadzając skrócony tydzień pracy i licząc na ożywienie gospodarcze. Jeśli jednak oczekiwania te się nie spełnią, firmy przystąpią do zwolnień.

Szokhin zasugerował również, że przy utrzymaniu restrykcyjnej polityki pieniężnej Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej oraz znacznym deficycie budżetowym wzrost gospodarczy kraju w 2027 roku może stać się ujemny lub zbliżyć się do zera. Nie spodziewa się obniżenia stopy referencyjnej co najmniej do lutego przyszłego roku i wzywa władze do przyznania dużym przedsiębiorstwom ulg podatkowych i kredytowych. Dotyczy to zwłaszcza miast opartych na jednym przedsiębiorstwie, gdzie duże firmy są głównymi pracodawcami.

Rosyjskie firmy już ograniczają wydatki na personel

Problemy gospodarcze zmuszają przedsiębiorstwa do ponownego przeanalizowania wydatków na pracowników. Według wyników ankiety przeprowadzonej w lipcu przez Rosyjską Izbę Przemysłowo-Handlową (RSPP) 40% firm planowało ograniczyć wydatki na personel. W ciągu trzech miesięcy odsetek takich przedsiębiorstw niemal się podwoił.

Spośród nich 28,1% rozważa możliwość redukcji zatrudnienia, a 20% planuje obniżyć wynagrodzenia i/lub zoptymalizować pakiety socjalne.

W szczególności „Koleje Rosyjskie” zamierzają w tym roku zwolnić 15% pracowników centrali — około 6 tysięcy osób. Producent oprogramowania biurowego „Nowe technologie chmurowe”, znany jako twórca rosyjskiego odpowiednika pakietu Microsoft Office, zwolnił prawie 80% personelu.

Kombinat metalurgiczny w Magnitogorsku redukuje 10% kadry kierowniczej. Właściciel „Sewerstali” Aleksiej Mordasow również nie wykluczył optymalizacji zatrudnienia. Masowe zwolnienia mają miejsce również w największych rosyjskich bankach, w szczególności w „Sberbanku” i VTB.

Jednocześnie część przedsiębiorstw stara się przetrwać spadek popytu bez natychmiastowego zwalniania pracowników. Wśród możliwych środków – wysyłanie personelu na bezpłatne urlopy oraz przejście na niepełny etat. Taką opcję rozważa 17,5% firm ankietowanych przez RSPP.

Jednak jako najpopularniejszy sposób optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa wymieniają ograniczenie zatrudniania nowych pracowników.

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