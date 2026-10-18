W Wielkiej Brytanii szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Shabana Mahmood spotka się w poniedziałek z europejskim komisarzem do spraw wewnętrznych Magnusem Brunnerem. Strony omówią migrację, zarządzanie granicami, współpracę organów ścigania i zwalczanie terroryzmu, informuje The Guardian.

Dostęp do europejskich systemów

Wśród tematów rozmów jest możliwość odzyskania przez Wielką Brytanię dostępu do niektórych policyjnych i bezpieczeństwa baz danych, który kraj utracił po Brexicie. Chodzi w szczególności o nową bazę danych Eurodac, zawierającą odciski palców i wizerunki twarzy osób ubiegających się o azyl w wieku od sześciu lat, a także oznaczenia dotyczące osób powiązanych z terroryzmem lub poważnymi przestępstwami.

Londyn chce również uzyskać dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen, SIS. Zawiera on dane o osobach zaginionych, skradzionych przedmiotach, pojazdach, tablicach rejestracyjnych i zbiegach przekraczających wewnętrzne granice UE. Według danych UE w SIS codziennie przeprowadza się około 20 milionów wyszukiwań, głównie dotyczących samochodów.

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Migracja i zwalczanie terroryzmu

Będzie to drugie spotkanie Mahmood i Brunnera w ciągu dwóch miesięcy. Premier Andy Burnham powiedział wcześniej posłom, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wykazała gotowość do rozmów o przywróceniu wymiany danych migracyjnych między Wielką Brytanią a UE. Powiedział, że będzie dążył do praktycznego porozumienia w tej sprawie na szczycie UE–Wielka Brytania w listopadzie.

Brunner planuje również spotkać się z dyrektorem generalnym MI5 Kenem McCallumem, odwiedzić Krajowe Biuro Bezpieczeństwa ds. Zwalczania Terroryzmu oraz porozmawiać z przedstawicielami brytyjskiego centrum ds. wykorzystywania seksualnego dzieci o wspólnych działaniach przeciwko takim przestępstwom. Według danych Frontexu, które mają zostać opublikowane w poniedziałek, liczba przepraw przez kanał La Manche małymi łodziami spadła o 43%.

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