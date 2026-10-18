在英国，内政大臣沙巴娜·马哈茂德将于周一与欧盟内政事务专员马格努斯·布伦纳会面。双方将讨论移民、边境管理、执法合作和反恐问题，《卫报》报道。

获取欧洲系统的权限

会谈议题包括英国恢复获取某些警务和安全数据库权限的可能性，这些权限在脱欧后丧失。其中尤其包括新的Eurodac数据库，该数据库存有六岁及以上寻求庇护者的指纹和面部图像，以及与恐怖主义或严重犯罪有关人员的标记。

伦敦还希望获得申根信息系统SIS的访问权限。该系统包含失踪人员、失窃物品、车辆、车牌以及跨越欧盟内部边界的逃犯的数据。据欧盟数据，SIS每天进行约2000万次查询，其中大部分与汽车有关。

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移民与反恐

这将是马哈茂德和布伦纳两个月内的第二次会面。首相安迪·伯纳姆此前对议员表示，欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩已表示愿意讨论恢复英国与欧盟之间的移民数据交换。他说，他将寻求在11月的欧盟—英国峰会上就此问题达成务实协议。

布伦纳还计划会见军情五处总干事肯·麦卡勒姆，访问国家反恐安全办公室，并与英国儿童性虐待问题中心的代表讨论共同打击此类犯罪的努力。根据计划于周一公布的Frontex数据，乘坐小船横渡英吉利海峡的人数减少了43%。

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