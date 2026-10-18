В Великобритании глава Министерства внутренних дел Шабана Махмуд в понедельник встретится с еврокомиссаром по внутренним делам Магнусом Бруннером. Стороны обсудят миграцию, управление границами, сотрудничество правоохранительных органов и противодействие терроризму, сообщает The Guardian.

Доступ к европейским системам

Среди тем переговоров — возможность для Великобритании восстановить доступ к отдельным полицейским базам данных и базам данных в сфере безопасности, который страна потеряла после Brexit. Речь, в частности, идет о новой базе данных Eurodac, содержащей отпечатки пальцев и изображения лиц просителей убежища в возрасте от шести лет, а также отметки о людях, связанных с терроризмом или тяжкими преступлениями.

Лондон также хочет получить доступ к Шенгенской информационной системе SIS. Она содержит данные о пропавших без вести, похищенных вещах, транспортных средствах, номерных знаках и беглецах, пересекающих внутренние границы ЕС. По данным ЕС, в SIS ежедневно проводится около 20 миллионов поисков, преимущественно по автомобилям.

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Миграция и противодействие терроризму

Это будет вторая встреча Махмуд и Бруннера за два месяца. Премьер-министр Энди Бернем ранее заявил депутатам, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность обсуждать восстановление обмена миграционными данными между Великобританией и ЕС. Он сказал, что будет стремиться к практической договоренности по этому вопросу на саммите ЕС—Великобритания в ноябре.

Бруннер также планирует встретиться с генеральным директором MI5 Кеном Маккаллумом, посетить Национальное управление безопасности по противодействию терроризму и поговорить с представителями британского центра по вопросам сексуального насилия над детьми о совместных усилиях по противодействию таким преступлениям. Согласно данным Frontex, которые должны быть опубликованы в понедельник, число пересечений Ла-Манша на малых лодках сократилось на 43%.

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