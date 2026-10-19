Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ogłosił kampanię przeciwko pasażerom, którzy głośno odtwarzają muzykę lub filmy w transporcie publicznym bez słuchawek. Lokalnym organom transportowym zostaną przekazane wytyczne dotyczące korzystania z uprawnień, na mocy których pasażerowie autobusów mogą zostać ukarani grzywną do 100 funtów za odmowę zaprzestania niepożądanego zachowania.

Jak informuje The Guardian, rząd uruchomi również ogólnokrajową kampanię plakatową pod hasłem „dziel się wagonem, a nie hałasem”. Pasażerowie będą zachęcani do korzystania ze słuchawek, nieprowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik i cichego oglądania filmów.

Wytyczne dla autobusów

Wytyczne będą dotyczyć uprawnień przyznanych na mocy ustawy o usługach autobusowych. Pozwala ona lokalnym organom transportowym ustanawiać własne zasady zachowania w autobusach i zapewniać ich egzekwowanie.

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Grzywna do 100 funtów może zostać nałożona na pasażera autobusu, który po wezwaniu nie zaprzestanie hałaśliwego lub innego niepożądanego zachowania. Chodzi między innymi o głośne odtwarzanie muzyki, wapowanie i zaśmiecanie wnętrza pojazdu. Kierowcy autobusów nie będą musieli kontrolować przestrzegania tych zasad: zajmą się tym pracownicy ochrony transportu lub policja.

Zasady na kolei i stanowisko związku zawodowego

Operatorzy kolejowi mogą już nakładać na pasażerów grzywny do 1 000 funtów za podobne zachowanie. Według sondaży YouGov około 60% wyborców popiera działania przeciwko osobom, które głośno odtwarzają muzykę lub filmy w miejscach publicznych. Inne badanie tej firmy wykazało, że rozmowy przez głośnik należą do trzech największych irytujących zachowań wskazywanych przez respondentów.

Sharon Graham, sekretarz generalna związku zawodowego Unite, oświadczyła, że proponowane środki są niewystarczające, by rozwiązać problemy, z którymi pracownicy autobusów stykają się każdego dnia, w tym przemoc. Jej zdaniem proponowane grzywny nie wyeliminują tych zagrożeń.

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