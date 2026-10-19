Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил кампанию против пассажиров, которые громко включают музыку или видео в общественном транспорте без наушников. Местным транспортным органам предоставят рекомендации по применению полномочий, согласно которым пассажиров автобусов могут штрафовать на сумму до £100 за отказ прекратить нежелательное поведение.

Как сообщает The Guardian, правительство также запустит общенациональную плакатную кампанию под лозунгом «делитесь вагоном, а не шумом». Пассажиров будут призывать пользоваться наушниками, не разговаривать по телефону через громкую связь и тихо смотреть видео.

Рекомендации для автобусов

Рекомендации будут касаться полномочий, предоставленных Законом об автобусных перевозках. Он позволяет местным транспортным органам устанавливать собственные правила поведения в автобусах и обеспечивать их соблюдение.

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Штраф до £100 могут наложить на пассажира автобуса, который после требования не прекратит шумное или другое нежелательное поведение. Речь, в частности, идёт о громком воспроизведении музыки, вейпинге и мусоре в салоне. Водители автобусов не будут обязаны контролировать соблюдение этих правил: этим займутся сотрудники транспортной безопасности или полиция.

Правила на железной дороге и позиция профсоюза

Железнодорожные операторы уже могут штрафовать пассажиров за подобное поведение на сумму до £1 000. Согласно опросам YouGov, около 60% избирателей поддерживают меры против людей, которые громко воспроизводят музыку или видео в общественных местах. Другое исследование компании показало, что разговоры через громкую связь входят в тройку наиболее раздражающих факторов для респондентов.

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм заявила, что предложенных мер недостаточно для решения проблем, с которыми работники автобусов сталкиваются каждый день, включая насилие. По её мнению, предлагаемые штрафы не устранят эти риски.

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