英国首相安迪·伯纳姆宣布开展一项行动，针对在公共交通工具上不戴耳机大声播放音乐或视频的乘客。地方交通主管部门将获得有关行使相关权力的指导，根据这些权力，拒绝停止不当行为的巴士乘客可被处以最高100英镑罚款。

据《卫报》报道，政府还将开展全国性海报宣传活动，口号是“共享车厢，而非噪音”。乘客将被呼吁使用耳机、不要使用免提通话，并安静观看视频。

巴士指导建议

这些指导建议将涉及《巴士服务法》赋予的权力。该法允许地方交通主管部门制定自己的巴士行为规则，并确保其得到执行。

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巴士乘客在被要求后仍不停止制造噪音或其他不当行为，可被处以最高100英镑罚款。这尤其包括大声播放音乐、吸电子烟以及在车厢内乱扔垃圾。巴士司机无需监督这些规则的遵守情况：这将由交通安全人员或警方负责。

铁路规则及工会立场

铁路运营商已经可以因类似行为对乘客处以最高1,000英镑罚款。根据YouGov民调，约60%的选民支持针对在公共场所大声播放音乐或视频者采取措施。该公司的另一项调查显示，使用免提通话是受访者最反感的三类行为之一。

Unite工会总书记莎伦·格雷厄姆表示，拟议措施不足以解决巴士工作人员每天面临的问题，其中包括暴力。她认为，拟议的罚款无法消除这些风险。

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