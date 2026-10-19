Правительство Таиланда сообщило, что в течение первого года государственной программы к рынку труда страны присоединились 6800 беженцев из Мьянмы, живших в лагерях вдоль тайско-мьянманской границы. Власти начали выдавать им разрешения на работу за пределами лагерей в октябре 2025 года после сокращения международной гуманитарной помощи и возникновения дефицита рабочей силы, сообщает Deutsche Welle.

В девяти лагерях на тайско-мьянманской границе проживают более 100 тысяч человек. Некоторые из них находятся там еще с 1980-х годов. До запуска программы правительство Таиланда не разрешало жителям лагерей покидать их для трудоустройства, поэтому большинство зависело от помощи иностранных доноров.

Работа за пределами лагерей

Беженцы могут работать в 43 из 76 провинций Таиланда и во всех сферах, которые закон не резервирует исключительно для граждан страны. В Министерстве иностранных дел Таиланда заявили, что в лагерях улучшили профессиональное обучение, чтобы лучше подготовить людей к работе за их пределами.

31-летний Рей Бо, переехавший в Бангкок из одного из лагерей, работает на строительстве 12-этажного жилого дома. Он получает 400 батов в день за заливку бетона и установку строительных лесов. По его словам, собственный доход должен помочь семье оплачивать еду, базовые потребности и медицинскую помощь для родителей.

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Жалобы на условия труда

Правозащитные и трудовые организации поддержали программу, однако сообщили о проблемах с ее реализацией. По их данным, части беженцев не предоставили трудовые контракты, а условия, нагрузка или оплата после прибытия на работу отличались от обещанных. Активисты также указывают на отсутствие понятного механизма подачи и рассмотрения жалоб.

Представители International Detention Coalition и Karen Women’s Organization заявили, что у некоторых работников из зарплаты вычитают расходы на медицинские осмотры, государственные разрешения и дорогу к месту работы. Они призывают гарантировать беженцам подробные контракты, при необходимости переведенные на языки, на которых говорят в лагерях, а также проверять посредников, предлагающих там вакансии.

Отец двоих детей Аква рассказал, что в ноябре 2025 года поехал с группой беженцев на работу по сбору сахарного тростника за 250 батов в день. Вместо этого, по его словам, им предложили рубить эвкалиптовые деревья за 200 батов, а жить пришлось под открытым небом без электричества. Группа оставила работу через три месяца. Министерства иностранных дел, труда и внутренних дел Таиланда не ответили на запросы DW по поводу этих заявлений.

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