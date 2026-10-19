В Королевском суде Саутуорка в Лондоне, Великобритания, во время процесса над комиком Расселом Брэндом присяжные заслушали записанное полицейское интервью женщины, заявившей, что он изнасиловал ее в туалете бара в Сохо в 2004 году. Как сообщает The Guardian, по словам женщины, это произошло менее чем через минуту после их знакомства на вечеринке по случаю дня рождения.

Показания женщины

Женщина, работавшая на MTV, рассказала следователям, что Брэнд без ее согласия схватил ее за грудь, а затем потащил к туалету. Она заявила, что пыталась оттолкнуть его и сказала, что не хочет этого. По ее словам, после предполагаемого нападения она дрожала, чувствовала себя подавленной и оцепеневшей.

Свидетельница также сказала, что позднее ее направили к автомобилю Брэнда, а водитель комика отвез их в другой бар в Камдене. По ее утверждению, в машине Брэнд обнажился и просил ее о сексуальных действиях, однако прекратил после ее отказа.

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Женщина сообщила, что вскоре рассказала другу о попытке изнасилования, но не описала все обстоятельства. Она также заявила полиции, что сообщения СМИ 2023 года о предполагаемых сексуальных проступках Брэнда побудили ее обратиться в правоохранительные органы.

Позиция защиты

Во время перекрестного допроса адвокат Брэнда Иэн Винтер KC предположил, что женщина добровольно пошла с комиком в туалет и была рада знакомству с ним. Она отвергла это, заявив, что не была им очарована и подверглась сексуальному насилию почти сразу после встречи.

Расселу Брэнду предъявлены три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном насилии и одно — в непристойном нападении в отношении шести женщин. Обвинения касаются предполагаемых эпизодов в 1999–2009 годах. Комик отрицает все обвинения и не признает вину. Судебное разбирательство продолжается.

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