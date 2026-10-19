У суді Лондона заслухали свідчення у справі Рассела Бренда — The Guardian

У Саутуоркському королівському суді в Лондоні, Велика Британія, під час процесу над коміком Расселом Брендом присяжні заслухали записане поліцейське інтерв’ю жінки, яка заявила, що він зґвалтував її в туалеті бару в Сохо у 2004 році. Як повідомляє The Guardian, за словами жінки, це сталося менш ніж за хвилину після їхнього знайомства на вечірці з нагоди дня народження.

Свідчення жінки

Жінка, яка працювала на MTV, розповіла слідчим, що Бренд без її згоди схопив її за груди, а потім потягнув до туалету. Вона заявила, що намагалася відштовхнути його та сказала, що не хоче цього. За її словами, після ймовірного нападу вона тремтіла, почувалася приголомшеною та заціпенілою.

Свідчка також сказала, що згодом її спрямували до автомобіля Бренда, а водій коміка відвіз їх до іншого бару в Камдені. За її твердженням, у машині Бренд оголився та просив її про сексуальні дії, однак припинив після її відмови.

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Жінка повідомила, що невдовзі розповіла другові про спробу зґвалтування, але не описала всіх обставин. Вона також заявила поліції, що медійні повідомлення 2023 року про ймовірні сексуальні проступки Бренда спонукали її звернутися до правоохоронців.

Позиція захисту

Під час перехресного допиту адвокат Бренда Ієн Вінтер KC припустив, що жінка добровільно пішла з коміком до туалету та була рада знайомству з ним. Вона відкинула це, заявивши, що не була ним зачарована і зазнала сексуального насильства майже одразу після зустрічі.

Расселу Бренду висунуто три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальному насильстві та одне — у непристойному нападі щодо шістьох жінок. Обвинувачення стосуються ймовірних епізодів у 1999–2009 роках. Комік заперечує всі обвинувачення та не визнає вини. Судовий розгляд триває.

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