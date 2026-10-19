Opozycyjna Zjednoczona Platforma Demokratyczna Wenezueli podczas spotkania w Caracas potwierdziła poparcie dla przebywającej na wygnaniu laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Maríi Coriny Machado jako swojej liderki. Koalicja ponowiła także żądanie przeprowadzenia w kraju wolnych wyborów, informuje Al Jazeera.

Propozycje demokratycznej transformacji

W oświadczeniu opozycji przedstawiono 14 propozycji dotyczących demokratycznej transformacji. Wśród nich są swoboda działalności partii politycznych, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych oraz bezpieczny powrót osób, które opuściły Wenezuelę.

Były opozycyjny kandydat na prezydenta Edmundo González poparł te propozycje w mediach społecznościowych. Oświadczył, że wola Wenezuelczyków musi ponownie decydować o losie kraju, a opozycja nie zgodzi się na więzienie z powodów politycznych, prześladowania i władzę ignorującą mandat obywateli.

Wybory i powrót Machado

Data nowych wyborów prezydenckich w Wenezueli nadal nie została ogłoszona. Od 3 stycznia krajem kieruje pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez, przedstawicielka Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli, która od dłuższego czasu pozostaje u władzy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przywódcy tej partii byli oskarżani o naruszenia praw człowieka wobec przeciwników politycznych, w tym o arbitralne zatrzymania, więzienie i tortury. Po operacji wojskowej USA, podczas której, według Al Jazeery, były prezydent Nicolás Maduro został uprowadzony i osadzony w więzieniu, partia zachowała władzę przy poparciu Białego Domu.

Machado przebywa na wygnaniu po tym, jak w grudniu ubiegłego roku opuściła Wenezuelę, aby odebrać Nagrodę Nobla. Jej partia Vente Venezuela twierdzi, że władze Wenezueli wielokrotnie blokowały jej próby powrotu. Machado wcześniej powiedziała „Financial Times”, że chciałaby przeprowadzić wybory do lipca przyszłego roku.

W 2023 roku Machado wygrała opozycyjne prawybory prezydenckie, jednak w styczniu 2024 roku sądy zakazały jej kandydowania, pozostawiając w mocy 15-letni zakaz sprawowania urzędów publicznych. W wyborach w 2024 roku zastąpił ją González. Maduro ogłosił zwycięstwo mimo powszechnej krytyki, że głosowanie nie spełniało standardów demokratycznych.

Czytaj nas na