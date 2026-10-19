委内瑞拉反对派统一民主纲领在加拉加斯举行的会议上确认，支持流亡中的诺贝尔和平奖得主玛丽亚·科里娜·马查多担任其领导人。该联盟还再次要求在该国举行自由选举，半岛电视台报道。

民主过渡方案

反对派声明提出了14项民主过渡方案。其中包括保障政党的活动自由、释放所有政治犯，以及让离开委内瑞拉的人安全返回。

前反对派总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯在社交媒体上支持这些方案。他表示，委内瑞拉人民的意志必须再次决定国家的命运，反对派不会接受政治监禁、迫害以及无视公民授权的政府。

选举与马查多回归

委内瑞拉新一轮总统选举的日期尚未公布。自1月3日起，该国由代总统德尔西·罗德里格斯领导。她是长期执政的委内瑞拉统一社会主义党代表。

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该党的领导人曾被指控侵犯政治对手的人权，包括任意拘留、监禁和酷刑。美国发动军事行动后，据半岛电视台报道，前总统尼古拉斯·马杜罗在行动中被绑架并监禁；该党在白宫支持下保住了权力。

马查多自去年12月离开委内瑞拉领取诺贝尔奖后一直流亡海外。她所在的Vente Venezuela党称，委内瑞拉当局多次阻挠她返回的尝试。马查多此前向《金融时报》表示，她希望在明年7月前举行选举。

2023年，马查多在反对派总统初选中获胜，但2024年1月法院禁止她参选，并维持其15年不得担任公职的禁令。在2024年选举中，冈萨雷斯取代了她。尽管外界普遍批评此次投票不符合民主标准，马杜罗仍宣布获胜。

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