Оппозиционная Унитарная демократическая платформа Венесуэлы на встрече в Каракасе подтвердила поддержку находящейся в изгнании лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо как своего лидера. Коалиция также вновь потребовала провести в стране свободные выборы, сообщает Al Jazeera.

Предложения для демократического перехода

В заявлении оппозиции изложены 14 предложений по демократическому переходу. Среди них — свобода деятельности политических партий, освобождение всех политических заключённых и безопасное возвращение людей, покинувших Венесуэлу.

Бывший кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес поддержал эти предложения в социальных сетях. Он заявил, что воля венесуэльцев должна вновь определять судьбу страны, а оппозиция не согласится с политическими заключениями, преследованиями и властью, игнорирующей мандат граждан.

Выборы и возвращение Мачадо

Дата новых президентских выборов в Венесуэле до сих пор не объявлена. С 3 января страну возглавляет исполняющая обязанности президента Дельси Родригес, представительница Единой социалистической партии Венесуэлы, которая долгое время находится у власти.

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Лидеров этой партии обвиняли в нарушениях прав человека в отношении политических оппонентов, в частности в произвольных задержаниях, заключениях и пытках. После военной операции США, в ходе которой, по данным Al Jazeera, бывший президент Николас Мадуро был похищен и заключён в тюрьму, партия сохранила власть при поддержке Белого дома.

Мачадо находится в изгнании после того, как в декабре прошлого года покинула Венесуэлу для получения Нобелевской премии. Её партия Vente Venezuela утверждает, что венесуэльские власти неоднократно блокировали её попытки вернуться. Ранее Мачадо заявляла Financial Times, что хотела бы провести выборы до июля следующего года.

В 2023 году Мачадо победила на президентских праймериз оппозиции, однако в январе 2024 года суды запретили ей баллотироваться, оставив в силе 15-летний запрет занимать государственные должности. На выборах 2024 года её заменил Гонсалес. Мадуро заявил о победе, несмотря на широкую критику того, что голосование не соответствовало демократическим стандартам.

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