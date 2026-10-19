Tajlandia pozyskała 200 mln dolarów, czyli 6,7 mld bahtów, finansowania Banku Światowego na inwestycje w czystą energię i rozwój miast niskoemisyjnych. Środki będą kierowane za pośrednictwem mechanizmu finansowania Eksportowo-Importowego Banku Tajlandii, informuje Bangkok Post.

Efektywność energetyczna w miastach i strefach przemysłowych

Według zastępczyni rzeczniczki rządu Lality Persavivatany finansowanie ma wesprzeć działania na rzecz efektywności energetycznej w budynkach publicznych i obszarach przemysłowych. Wśród planowanych działań są instalacja paneli słonecznych na dachach oraz modernizacja systemów elektrycznych w szkołach, placówkach medycznych, biurach okręgowych i systemach oświetlenia ulicznego.

Za priorytetowe obszary realizacji projektów uznano Bangkok oraz tereny zarządzane przez Urząd Stref Przemysłowych Tajlandii. Do finansowania modernizacji planuje się zaangażować przedsiębiorstwa usług energetycznych, co ma zmniejszyć początkowe koszty modernizacji dla firm.

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Plan sprawiedliwej transformacji

Tajlandia opracowuje również mapę drogową sprawiedliwej transformacji energetycznej, która na początkowym etapie zostanie wsparta kwotą 20 mln bahtów. Ma ona pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, pracownikom, rolnikom i społecznościom dostosować się do czystych technologii i nowych standardów gospodarczych.

Rząd kraju powiązał porozumienia z organizacją w Bangkoku dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Według publikacji wydarzenie zgromadziło prawie 20 tys. delegatów ze 191 krajów. Kolejne doroczne spotkania MFW i Banku Światowego odbędą się w Abu Zabi w 2029 roku.

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