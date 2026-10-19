Таиланд привлек 200 млн долларов, или 6,7 млрд батов, финансирования Всемирного банка для инвестиций в чистую энергетику и развития низкоуглеродных городов. Средства будут направляться через механизм финансирования Экспортно-импортного банка Таиланда, сообщает Bangkok Post.

Энергоэффективность в городах и промышленных зонах

По словам заместительницы пресс-секретаря правительства Лалиды Персавиватаны, финансирование должно поддержать меры по энергоэффективности в общественных зданиях и промышленных районах. Среди запланированных направлений — установка солнечных панелей на крышах, модернизация электрических систем в школах, медицинских учреждениях, районных офисах и системах уличного освещения.

Первоочередными территориями для реализации проектов определены Бангкок и районы под управлением Управления промышленных зон Таиланда. Для финансирования модернизации планируется привлекать энергосервисные компании, что должно сократить первоначальные расходы компаний на обновление.

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План справедливого перехода

Таиланд также разрабатывает дорожную карту справедливого энергетического перехода, которая на начальном этапе будет поддержана 20 млн батов. Она должна помочь малым и средним предприятиям, работникам, фермерам и общинам адаптироваться к чистым технологиям и новым экономическим стандартам.

Правительство страны связало договоренности с проведением в Бангкоке ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. По данным издания, мероприятие собрало почти 20 тыс. делегатов из 191 страны. Следующие ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка состоятся в Абу-Даби в 2029 году.

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