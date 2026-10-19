В районе Джуху в Мумбаи, Индия, неизвестные открыли огонь по автомобилю болливудского актера Тайгера Шроффа, когда он возвращался домой после игры в футбол. Сам актер не получил серьезных травм, однако ранения получили два человека, сообщает The National.

Обстоятельства нападения

Стрельба произошла около 19:00 18 октября возле парка Пушпа Нарси в Джуху. По данным полиции, к автомобилю актера приблизились трое мужчин на мотоцикле. Двое из них открыли огонь, после чего скрылись.

Водитель Шроффа получил огнестрельное ранение руки. Также пострадал водитель другого автомобиля, находившегося рядом. Обоим оказали помощь в больнице. В некоторых сообщениях отмечалось, что актер мог получить незначительные ссадины. Видеозаписи, распространяемые в интернете, предположительно фиксируют стрельбу по автомобилю.

Заявления о причастности

Ответственность за нападение взяли на себя двое мужчин, назвавшиеся Анилом Пандитом и Харманом Сандху и заявившие, что связаны с группировкой Лоренса Бишноя. Эта преступная группировка ранее связывалась с угрозами представителям Болливуда, в частности актеру Салману Кхану.

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После стрельбы в сети распространились сообщения с угрозами деятелям киноиндустрии, которые будут сотрудничать с Кханом. В то же время полиция не установила причастных к нападению и не подтвердила заявления, сделанные от имени группировки.

Расследование

Полиция Мумбаи сформировала 15 следственных групп, которые изучают записи камер наблюдения и отслеживают маршрут нападавших. Возле железнодорожной станции Андхери следователи, по сообщениям, обнаружили мотоцикл, который мог быть использован для побега. Один человек был задержан для допроса. Главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис поручил провести тщательное расследование.

Тайгер Шрофф, настоящее имя которого Джай Хемант Шрофф, дебютировал в кино в 2014 году в фильме Heropanti. Он известен ролями во франшизе Baaghi, фильме War и картине Bade Miyan Chote Miyan.

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