在印度孟买朱胡地区，身份不明者向宝莱坞演员泰格·史洛夫的汽车开火，当时他在踢完足球后正返回家中。该演员本人未受重伤，但有两人受伤，据《The National》报道。

袭击经过

枪击事件发生在10月18日约19时，地点位于朱胡的普什帕·纳尔西公园附近。警方称，三名骑摩托车的男子靠近了这名演员的汽车。其中两人开枪后逃离。

史洛夫的司机手臂中弹。附近另一辆汽车的司机也受伤。两人均在医院接受治疗。一些报道称，这名演员可能受了轻微擦伤。网上流传的视频据称记录了汽车遭枪击的过程。

有关涉案的声明

两名自称阿尼尔·潘迪特和哈尔曼·桑德胡的男子宣称对这起袭击负责，并称他们与劳伦斯·比什诺伊团伙有关联。这个犯罪团伙此前曾与针对宝莱坞人士的威胁有关，其中包括演员萨尔曼·汗。

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枪击事件后，网上传播了威胁与汗合作的电影业人士的信息。与此同时，警方尚未查明参与袭击者，也未证实以该团伙名义作出的声明。

调查

孟买警方成立了15个调查小组，正在研究监控录像并追踪袭击者的路线。据报道，调查人员在安德里火车站附近发现了一辆可能用于逃离的摩托车。一人被拘留接受讯问。马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯下令展开彻底调查。

泰格·史洛夫本名杰伊·赫曼特·史洛夫，于2014年凭借电影《Heropanti》首次登上银幕。他因出演《Baaghi》系列、《War》和《Bade Miyan Chote Miyan》而知名。

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