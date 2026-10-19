W dzielnicy Juhu w Mumbaju w Indiach nieznani sprawcy otworzyli ogień do samochodu bollywoodzkiego aktora Tigera Shroffa, gdy wracał do domu po grze w piłkę nożną. Sam aktor nie odniósł poważnych obrażeń, jednak ranne zostały dwie osoby, informuje The National.

Okoliczności ataku

Do strzelaniny doszło około godziny 19:00 18 października w pobliżu parku Pushpa Narsi w Juhu. Według policji do samochodu aktora podjechało trzech mężczyzn na motocyklu. Dwóch z nich otworzyło ogień, po czym uciekli.

Kierowca Shroffa odniósł postrzał w rękę. Ucierpiał także kierowca innego samochodu, który znajdował się w pobliżu. Obaj otrzymali pomoc w szpitalu. W niektórych doniesieniach podawano, że aktor mógł doznać niewielkich otarć. Nagrania rozpowszechniane w internecie mają rzekomo dokumentować ostrzelanie samochodu.

Oświadczenia o udziale

Odpowiedzialność za atak przypisało sobie dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się jako Anil Pandit i Harman Sandhu oraz twierdzili, że są powiązani z grupą Lawrence’a Bishnoia. Ta grupa przestępcza była wcześniej łączona z groźbami wobec przedstawicieli Bollywoodu, w tym aktora Salmana Khana.

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Po strzelaninie w sieci rozpowszechniano wiadomości z pogróżkami wobec osób z branży filmowej, które współpracują z Khanem. Jednocześnie policja nie ustaliła osób odpowiedzialnych za atak ani nie potwierdziła oświadczeń złożonych w imieniu grupy.

Śledztwo

Policja w Mumbaju utworzyła 15 grup śledczych, które analizują nagrania z kamer monitoringu i śledzą trasę napastników. W pobliżu stacji kolejowej Andheri śledczy mieli odnaleźć motocykl, który mógł zostać wykorzystany do ucieczki. Jedną osobę zatrzymano do przesłuchania. Premier stanu Maharasztra Devendra Fadnavis polecił przeprowadzenie dokładnego śledztwa.

Tiger Shroff, którego prawdziwe imię to Jai Hemant Shroff, zadebiutował w filmie w 2014 roku w obrazie Heropanti. Jest znany z ról we franczyzie Baaghi, filmie War oraz Bade Miyan Chote Miyan.

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