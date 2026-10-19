Жители Альберты в Канаде в понедельник голосуют на референдуме, который должен определить, должна ли провинция остаться в составе страны или провести второй референдум о независимости, результат которого будет обязательным к исполнению. Кампания обострила политические разногласия в регионе, в том числе среди сторонников отделения, сообщает The Guardian.

Часть сепаратистов считает, что выход из состава Канады позволит Альберте устранить, по их мнению, несправедливость в финансовых отношениях с Оттавой и полнее использовать крупные запасы ископаемого топлива. В то же время премьер провинции Даниэль Смит, объявившая референдум после давления в ее Объединенной консервативной партии, не агитировала за независимость.

Стоимость возможного выхода

В июне Смит оценивала переходный период в случае отделения примерно в 400 млрд канадских долларов, а ежегодные расходы на создание нового государства — в 25–50 млрд канадских долларов. Школа государственной политики Университета Калгари ранее заявляла, что за пять лет расходы могут достичь 170 млрд канадских долларов, а долгосрочные последствия будет трудно предсказать.

Против независимости выступили бывшие премьеры Альберты Джейсон Кенни и Рейчел Нотли. Премьер-министр Канады Марк Карни, выросший в Альберте, на прошлой неделе посетил Калгари и Эдмонтон и призвал сохранить единство страны. Он заявил, что голосование против Канады может привести к годам неопределенности и упущенных возможностей.

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Разногласия в лагере сепаратистов

Один из разработчиков современного сепаратистского движения Кит Уилсон опубликовал 214-страничный план перехода Альберты к независимости и настаивает, что необходимые шаги можно осуществить. В то же время член Партии независимости Уайлдроуз Билл Джонс заявил, что сторонники выхода движутся слишком быстро, не имея институтов, необходимых для нового государства, в том числе собственной полиции и пенсионной системы.

Помимо вопроса о статусе провинции, в бюллетень внесли еще девять инициатив, касающихся социальных программ, назначения судей и сената. Представители коренных народов через суд добились, чтобы власти Альберты либо отказались от первоначальной формулировки вопроса об отделении, либо изменили ее. Они подчеркивали, что территорию современной Альберты охватывают пять договоров, заключенных с Короной еще до создания провинции.

Накануне голосования настроения кампании также омрачил пожар на военной базе CFB Wainwright, который распространился на соседний город. Канадские вооруженные силы сообщили о нескольких погибших и раненых.

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