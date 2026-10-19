Mieszkańcy kanadyjskiej Alberty głosują w poniedziałek w referendum, które ma rozstrzygnąć, czy prowincja powinna pozostać częścią kraju, czy przeprowadzić drugie referendum w sprawie niepodległości, którego wynik byłby wiążący. Kampania zaostrzyła podziały polityczne w regionie, w tym wśród zwolenników secesji, informuje The Guardian.

Część separatystów uważa, że wyjście z Kanady pozwoliłoby Albercie usunąć, ich zdaniem, niesprawiedliwość w relacjach finansowych z Ottawą i pełniej wykorzystać ogromne zasoby paliw kopalnych. Jednocześnie premier prowincji Danielle Smith, która ogłosiła referendum po presji w swojej Zjednoczonej Partii Konserwatywnej, nie prowadziła kampanii na rzecz niepodległości.

Koszt możliwego wyjścia

W czerwcu Smith oszacowała okres przejściowy w razie secesji na około 400 mld dolarów kanadyjskich, a roczne koszty utworzenia nowego państwa — na 25–50 mld dolarów kanadyjskich. Szkoła Polityki Publicznej Uniwersytetu w Calgary wcześniej informowała, że w ciągu pięciu lat koszty mogą sięgnąć 170 mld dolarów kanadyjskich, a długoterminowe konsekwencje będą trudne do przewidzenia.

Przeciwko niepodległości opowiedzieli się byli premierzy Alberty Jason Kenney i Rachel Notley. Premier Kanady Mark Carney, który dorastał w Albercie, w ubiegłym tygodniu odwiedził Calgary i Edmonton oraz wezwał do zachowania jedności kraju. Oświadczył, że głosowanie przeciwko Kanadzie może spowodować lata niepewności i utraconych możliwości.

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Podziały w obozie separatystów

Keith Wilson, jeden z twórców współczesnego ruchu separatystycznego, opublikował 214-stronicowy plan przejścia Alberty do niepodległości i przekonuje, że niezbędne kroki można podjąć. Jednocześnie członek Partii Niepodległości Wildrose Bill Jones stwierdził, że zwolennicy wyjścia działają zbyt szybko, nie mając instytucji potrzebnych nowemu państwu, w tym własnej policji i systemu emerytalnego.

Oprócz pytania o status prowincji na karcie do głosowania umieszczono jeszcze dziewięć inicjatyw dotyczących programów socjalnych, powoływania sędziów i senatu. Przedstawiciele ludów rdzennych wywalczyli w sądzie, aby władze Alberty albo zrezygnowały z pierwotnego brzmienia pytania o secesję, albo je zmieniły. Podkreślali, że terytorium współczesnej Alberty obejmuje pięć traktatów zawartych z Koroną jeszcze przed utworzeniem prowincji.

W przeddzień głosowania nastroje kampanii przyćmił także pożar w bazie wojskowej CFB Wainwright, który rozprzestrzenił się na sąsiednie miasto. Kanadyjskie Siły Zbrojne poinformowały o kilku zabitych i rannych.

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