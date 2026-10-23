Na Sycylii rybacy będą kontynuować strajki pomimo pomocy ze strony rządu Włoch

Federacja Armatorów Sycylii ogłosiła nowy strajk, pomimo środków wsparcia zaproponowanych przez rząd Giorgi Meloni. Przedstawiciele branży są niezadowoleni z decyzji władz mających na celu pomoc przedsiębiorstwom w obliczu rosnących cen paliwa.

Strajk rybaków zaplanowano na sobotę, 24 października. Federacja Armatorów Sycylii domaga się od rządu ustalenia cen oleju napędowego w przedziale od 60 do 70 centów za litr, wyjaśnień dotyczących 285 milionów euro w ramach europejskiego programu METSAF na wsparcie gospodarek w związku ze wzrostem cen surowców energetycznych oraz moratorium podatkowego dla przedsiębiorstw rybackich.

Jak podano, federacja jest niezadowolona z dekretu włoskiego rządu w sprawie środków pomocowych, ponieważ, jak twierdzą, działania te są niewystarczające w świetle trudności ekonomicznych przedsiębiorstw rybackich.

Od 24 października ogłaszany jest nowy etap protestu pod hasłem „strajk podatkowy”, mający na celu zwrócenie uwagi na trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w wypełnianiu zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych w czasie obecnego kryzysu – dodała organizacja.

Federacja zwraca się do szefa rządu Giorgiego Meloni oraz ministra gospodarki Giancarlo Giorgetti z prośbą o rozważenie środka, która przewiduje tymczasowe zawieszenie terminów płatności podatków i składek dla przedsiębiorstw rybackich znajdujących się w trudnej sytuacji, a następnie rozłożenie płatności na raty bez dodatkowych obciążeń.

Federacja sycylijskich armatorów podkreśla, że „sytuacji kryzysowej w branży nie da się rozwiązać wyłącznie za pomocą jednorazowych dotacji”. Organizacja ma również nadzieję na pilne rozmowy z rządem Włoch.

Źródło: ANSA

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