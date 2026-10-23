На Сицилии рыбаки продолжат забастовки, несмотря на помощь правительства Италии

Федерация судовладельцев Сицилии объявила о новой забастовке, несмотря на меры поддержки, предложенные правительством Джорджи Мелони. Представители отрасли недовольны решениями властей, направленными на помощь бизнесу на фоне роста цен на топливо.

Забастовка рыбаков запланирована на субботу, 24 октября. Федерация судовладельцев Сицилии требует от правительства установить цены на дизельное топливо в пределах от 60 до 70 центов за литр, разъяснений относительно 285 миллионов евро в рамках европейской программы METSAF по поддержке экономики в связи с ростом цен на энергоносители, а также налогового моратория для рыболовецких предприятий.

Как отмечается, федерация недовольна указом итальянского правительства о мерах помощи, поскольку, по их словам, эти шаги являются недостаточными с учетом экономических трудностей рыболовецких предприятий.

С 24 октября объявляется новый этап протеста под названием «налоговая забастовка», направленный на привлечение внимания к трудностям, с которыми сталкиваются предприятия при выполнении налоговых и страховых обязательств в условиях текущего кризиса, добавила организация.

Федерация обращается к главе правительства Джорджи Мелони и министру экономики Джанкарло Джорджетти с просьбой рассмотреть меру, который предусматривает временную отсрочку сроков уплаты налогов и взносов для рыболовецких предприятий, находящихся в сложных условиях, с последующим рассрочкой платежей без дополнительных обременений.

Федерация сицилийских судовладельцев подчеркивает, что «кризисную ситуацию в отрасли нельзя решить исключительно с помощью разовых дотаций». Там также надеются на скорейшие переговоры с правительством Италии.

Источник: ANSA

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