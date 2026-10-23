尽管意大利政府提供了援助，西西里的渔民仍将继续罢工

尽管乔治·梅洛尼政府提出了支持措施，西西里船东联合会仍宣布将发起新一轮罢工。该行业代表对当局在燃油价格上涨背景下旨在援助企业的决定表示不满。

渔民罢工定于10月24日（周六）举行。西西里船东联合会要求政府将柴油价格控制在每升60至70分之间， 就欧盟METSAF计划中用于应对能源价格上涨的2.85亿欧元资金提供说明，并要求对渔业企业实施税收宽限。

据报道，该联合会对意大利政府关于援助措施的法令表示不满，因为据他们称，鉴于渔业企业面临的经济困难，这些措施还远远不够。

该组织补充道，自10月24日起将启动名为“税务罢工”的新一轮抗议活动，旨在引起公众对企业在当前危机中履行税务和保险义务所面临困难的关注。

该联合会呼吁政府首脑乔治·梅洛尼和经济部长詹卡洛·乔治蒂考虑采取一项措施， 该措施将包括暂时暂停处于困境中的渔业企业的税款和保险费缴纳期限，随后在不增加额外负担的情况下分期付款。

西西里船东联合会强调，“该行业的危机状况不能仅靠一次性补贴来解决”。该组织还希望与意大利政府尽快展开谈判。

来源：ANSA

此前，意大利渔民曾因燃油价格高企而停工。

意大利将讨论增加炼油厂的燃油产量——OilPrice。

欧洲燃油价格急剧上涨——The Local Sweden。

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