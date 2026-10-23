W USA na pokładzie Boeinga 777-200 linii United Airlines, wykonującego lot z Honolulu do Los Angeles, podczas silnych turbulencji rannych zostały cztery stewardesy. Jedna z nich wymagała hospitalizacji, informuje Interia.

Gwałtowna zmiana wysokości

Według dostępnych danych podczas lotu samolot obniżył wysokość o ponad 3 tysiące stóp, czyli około 914 metrów, w czasie krótszym niż minuta. W momencie incydentu liniowiec znajdował się w fazie zniżania na wysokości około 27 tysięcy stóp, czyli około 8,2 kilometra.

Na pokładzie było 190 pasażerów i 10 członków załogi. Pasażerowie opowiadali, że turbulencje zaczęły się nagle: samolot mocno się trząsł, a w kabinie słychać było krzyki. Świadkowie informowali również, że widzieli stewardesę z krwawiącym urazem głowy.

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Żaden ze 190 pasażerów nie doznał obrażeń. United Airlines oświadczyły, że wszystkie poszkodowane członkinie załogi zostały zbadane przez medyków.

Przyczyny wyjaśnia FAA

Federalna Administracja Lotnictwa USA rozpoczęła dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu. Specjaliści podkreślili, że szybka zmiana wysokości sama w sobie nie oznacza utraty kontroli nad samolotem, a związek między tą zmianą a turbulencjami pozostaje do ustalenia.

Według wstępnych informacji piloci mogli zasugerować w rozmowie z kontrolerami ruchu lotniczego, że samolot napotkał turbulencje wywołane przez inną maszynę, która przecięła jego trasę. Ostateczna przyczyna zdarzenia nie została jeszcze ustalona.

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