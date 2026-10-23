У США на рейсі United Airlines травмувалися чотири бортпровідниці — Interia

У США на борту Boeing 777-200 авіакомпанії United Airlines, який виконував рейс із Гонолулу до Лос-Анджелеса, під час сильної турбулентності травмувалися чотири бортпровідниці. Одна з них потребувала госпіталізації, повідомляє Interia.

Різка зміна висоти

За наявними даними, під час польоту літак знизився більш ніж на 3 тисячі футів, або приблизно на 914 метрів, менш ніж за хвилину. На момент інциденту лайнер перебував на етапі зниження на висоті близько 27 тисяч футів, тобто приблизно 8,2 кілометра.

На борту перебували 190 пасажирів і 10 членів екіпажу. Пасажири розповіли, що турбулентність почалася раптово: літак сильно трясло, а в салоні лунали крики. Свідки також повідомляли, що бачили бортпровідницю з кровоточивою травмою голови.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Жоден із 190 пасажирів не зазнав ушкоджень. У United Airlines заявили, що всіх травмованих працівниць екіпажу оглянули медики.

Причини з'ясовує FAA

Федеральна авіаційна адміністрація США розпочала розслідування обставин інциденту. Фахівці наголосили, що швидка зміна висоти сама по собі не означає втрати контролю над літаком, а зв'язок між цією зміною та турбулентністю ще належить встановити.

За попередньою інформацією, пілоти могли припустити в розмові з диспетчерами, що літак зіткнувся з турбулентністю, спричиненою іншою машиною, яка перетнула його маршрут. Остаточну причину події наразі не встановлено.

Читай нас у