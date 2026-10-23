В США на борту Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Гонолулу в Лос-Анджелес, во время сильной турбулентности пострадали четыре бортпроводницы. Одной из них потребовалась госпитализация, сообщает Interia.

Резкое изменение высоты

Согласно имеющимся данным, во время полета самолет снизился более чем на 3 тысячи футов, или примерно на 914 метров, менее чем за минуту. На момент инцидента лайнер находился на этапе снижения на высоте около 27 тысяч футов, то есть примерно 8,2 километра.

На борту находились 190 пассажиров и 10 членов экипажа. Пассажиры рассказали, что турбулентность началась внезапно: самолет сильно трясло, а в салоне раздавались крики. Очевидцы также сообщали, что видели бортпроводницу с кровоточащей травмой головы.

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Ни один из 190 пассажиров не пострадал. В United Airlines заявили, что всех пострадавших сотрудниц экипажа осмотрели медики.

Причины выясняет FAA

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств инцидента. Специалисты подчеркнули, что быстрое изменение высоты само по себе не означает потери контроля над самолетом, а связь между этим изменением и турбулентностью еще предстоит установить.

По предварительной информации, пилоты могли предположить в разговоре с авиадиспетчерами, что самолет столкнулся с турбулентностью, вызванной другим воздушным судном, которое пересекло его маршрут. Окончательная причина происшествия пока не установлена.

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