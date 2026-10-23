Do Sejmu w Polsce złożono poselski projekt ustawy, który przewiduje rozdzielenie stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Informuje o tym RMF24.

Jak proponuje się powoływać prokuratora generalnego

Za przygotowanie projektu odpowiada partia Razem. Do prac dołączył także Paweł Śliz z Polski 2050, który ma być jednym z wnioskodawców dokumentu. Według informacji dziennikarza RMF FM pod projektem podpisał się cały klub parlamentarny Polski 2050, jeden poseł z Centrum, a także część polityków zrzeszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Dokument przewiduje, że prokuratora generalnego będzie powoływał Sejm większością trzech piątych głosów za zgodą Senatu. Kadencja ma trwać sześć lat bez prawa do ponownego powołania.

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Odwołanie i tymczasowe wykonywanie obowiązków

Parlament mógłby odwołać prokuratora generalnego na wniosek premiera lub Krajowej Rady Prokuratury. Do czasu powołania nowego prokuratora generalnego jego obowiązki tymczasowo wykonywałby prokurator krajowy.

Ministrowie sprawiedliwości Polski jednocześnie zajmują stanowisko prokuratora generalnego od 1990 roku. Wyjątkiem był okres 2010–2016, kiedy funkcje te były rozdzielone.

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