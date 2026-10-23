В Польше в Сейм внесли депутатский законопроект, предусматривающий разделение должностей генерального прокурора и министра юстиции. Об этом сообщает RMF24.

Как предлагают назначать генпрокурора

За подготовку проекта отвечает партия Razem. К работе также присоединился Павел Шлиз из Polska 2050, который должен стать одним из заявителей документа. По информации журналиста RMF FM, под законопроектом подписался весь парламентский клуб Polska 2050, один депутат от Centrum, а также часть политиков объединения Rozwój Plus Матеуша Моравецкого.

Документ предусматривает, что генерального прокурора будет назначать Сейм большинством в три пятых голосов с согласия Сената. Срок полномочий составит шесть лет без права повторного назначения.

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Освобождение от должности и временное исполнение обязанностей

Парламент мог бы освободить генерального прокурора от должности по представлению премьер-министра или Национального совета прокуратуры. До назначения нового генерального прокурора его обязанности временно исполнял бы национальный прокурор.

Министры юстиции Польши одновременно занимают должность генерального прокурора с 1990 года. Исключением был период 2010–2016 годов, когда эти функции были разделены.

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