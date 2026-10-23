Francuskie władze zaapelowały do osób, które w miniony weekend nagrały sceny grabieży, o przekazanie tych nagrań na potrzeby śledztwa. Apel ma pomóc ustalić uczestników zamieszek w całej Francji.

Materiały świadków

Chodzi o nagrania wykonane przez świadków podczas epizodów grabieży. Według France 24, ta bezprecedensowa decyzja już wywołała dyskusję.

Materiał wideo trwający 2 minuty i 4 sekundy opublikowano 23 października 2026 roku o godzinie 12:47. Został przypisany do tematów „Francja” oraz „protesty francuskich studentów”.

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Powiązane materiały

Na stronie zamieszczono również powiązane nagrania o godzinie policyjnej wprowadzonej w niektórych rejonach Paryża każdego wieczoru do poniedziałkowego rana oraz o oczekiwaniach na nowe protesty.

Wśród innych materiałów są relacje o obawach francuskich właścicieli sklepów przed możliwymi nowymi grabieżami, demonstracjach studentów mimo ferii szkolnych oraz spotkaniu premiera Sébastiena Lecornu z liderami partii politycznych na tle zamieszek.

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