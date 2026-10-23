Французские власти призвали людей, которые в минувшие выходные сняли сцены мародёрства, передать эти видеозаписи для расследования. Обращение должно помочь установить участников беспорядков по всей Франции.

Материалы очевидцев

Речь идёт о записях, сделанных очевидцами во время эпизодов мародёрства. По данным France 24, это беспрецедентное решение уже вызвало дискуссию.

Видеосюжет продолжительностью 2 минуты 4 секунды был опубликован 23 октября 2026 года в 12:47. Его отнесли к темам «Франция» и «протесты французских студентов».

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На странице также представлены связанные видео о комендантском часе, введённом в отдельных районах Парижа каждый вечер до утра понедельника, и об ожидании новых протестов.

Среди других материалов — сюжеты об опасениях французских владельцев магазинов относительно возможного нового мародёрства, демонстрациях студентов несмотря на школьные каникулы и встрече премьер-министра Себастьена Лекорню с руководителями политических партий на фоне беспорядков.

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