阿尔伯塔省就第二次独立公投进行投票——《卫报》

加拿大阿尔伯塔省居民周一在一场公投中投票，该公投将决定该省是应继续留在加拿大，还是举行第二次独立公投，后者的结果将具有约束力。据《卫报》报道，这场竞选加剧了该地区的政治分歧，包括分离主义支持者之间的分歧。

一些分离主义者认为，脱离加拿大将使阿尔伯塔省能够消除他们所认为的与渥太华财政关系中的不公平，并更充分地利用其庞大的化石燃料储备。与此同时，在其联合保守党内部压力下宣布举行公投的省长丹妮尔·史密斯并未为独立进行拉票。

可能脱离的成本

史密斯6月估计，若发生分离，过渡期成本约为4000亿加元，而建立一个新国家的年度成本为250亿至500亿加元。卡尔加里大学公共政策学院此前表示，五年内的成本可能达到1700亿加元，长期后果将难以预测。

阿尔伯塔省前省长杰森·肯尼和雷切尔·诺特利反对独立。加拿大总理马克·卡尼在阿尔伯塔省长大，他上周访问了卡尔加里和埃德蒙顿，并呼吁维护国家统一。他表示，投票反对加拿大可能导致多年的不确定性和错失机会。

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分离主义阵营的分歧

现代分离主义运动的发起人之一基思·威尔逊公布了一份长达214页的阿尔伯塔省迈向独立的过渡计划，并坚持认为可以实施必要的步骤。与此同时，野玫瑰独立党成员比尔·琼斯表示，支持脱离者行动过快，却没有新国家所需的机构，包括自己的警察和养老金制度。

除有关该省地位的问题外，选票中还列入了另外九项倡议，涉及社会项目、法官任命和参议院。原住民代表通过法院迫使阿尔伯塔省当局要么放弃有关分离问题的最初措辞，要么对其进行修改。他们强调，现代阿尔伯塔省的领土涵盖了在该省成立前与王室签订的五项条约。

投票前夕，CFB Wainwright军事基地发生的火灾蔓延至邻近城镇，也给竞选氛围蒙上阴影。加拿大武装部队报告称，有数人死亡和受伤。

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