Związek zawodowy marynarzy w Chorwacji domaga się ogłoszenia części Morza Czarnego strefą działań wojennych

Związek zawodowy marynarzy w Chorwacji domaga się ogłoszenia części Morza Czarnego u wybrzeży Bułgarii i Rumunii strefą działań wojennych. Powodem jest atak dronów na statek handlowy „Wine Trader”, w wyniku którego zaginęło kilku członków załogi, w tym obywatel Chorwacji.

W zeszłym tygodniu drony zaatakowały tankowiec „Wine Trader” na Morzu Czarnym. Jeden obywatel Chorwacji zaginął, a drugi został ranny. Łącznie na pokładzie statku znajdowało się 12 członków załogi.

Jak poinformował sekretarz generalny Związku Marynarzy Chorwacji Neven Melvan, wśród członków załogi było dwóch obywateli Chorwacji, jeden obywatel Bośni i Hercegowiny, a pozostali – obywatele Beninu.

Według jego słów, po ataku zaginął obywatel Chorwacji oraz sześciu marynarzy z Beninu. Melvan zaznaczył, że niestety nie ma podstaw do optymizmu co do ich odnalezienia.

Po tym incydencie związek zawodowy zwrócił się za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z żądaniem ogłoszenia obszaru Morza Czarnego u wybrzeży Rumunii i Bułgarii strefą działań wojennych.

„Ludzie giną również w Unii Europejskiej” – podkreślił Neven Melvan.

Inicjatywa ta ma na celu przyznanie marynarzom prawa do odmowy pracy na statkach przepływających przez niebezpieczny obszar, a także zapewnienie im gwarancji i praw przewidzianych w przypadku przebywania w strefie działań wojennych.

Według Melvana na razie pozostaje otwarte pytanie, czy w Unii Europejskiej wystarczy woli politycznej, by podjąć taką decyzję.

Związek zawodowy ma nadzieję, że uznanie niebezpiecznego odcinka Morza Czarnego za strefę działań wojennych pomoże wzmocnić ochronę marynarzy pracujących w regionie, w którym istnieje zagrożenie atakami dronów.

Informuje o tym „Jutarnji list”.

Rano 23 października na Morzu Czarnym u wybrzeży Rumunii zatonął statek handlowy „Khoryv”, który – według wstępnych danych – mógł zostać trafiony przez drona. Na pokładzie znajdowało się 13 członków załogi, w tym 10 obywateli Ukrainy i trzech obywateli Azerbejdżanu.

W Brukseli w Belgii NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu obecności na Morzu Czarnym poprzez wysłanie dodatkowych samolotów patrolowych, systemów radarowych oraz dronów.

Bułgaria potwierdziła, że nad Morzem Czarnym misje rozpoznawcze wykonuje samolot patrolowy Boeing P-8A Poseidon. Premier Rumen Radev oświadczył, że samolot ten prowadzi działania rozpoznawcze w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń po atakach dronów na statki handlowe w regionie.

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