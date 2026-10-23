克罗地亚海员工会要求将黑海部分海域宣布为作战区

克罗地亚海员工会正敦促将保加利亚和罗马尼亚近海的部分黑海海域宣布为作战区。 起因是商船“Wine Trader”号遭到无人机袭击，导致数名船员失踪，其中包括一名克罗地亚公民。

上周，一艘名为“Wine Trader”的油轮在黑海遭到无人机袭击。一名克罗地亚公民下落不明，另一名受伤。该船上共有12名船员。

据克罗地亚海员工会秘书长内文·梅尔万介绍，船员中包括两名克罗地亚公民、一名波斯尼亚和黑塞哥维那公民，其余均为贝宁公民。

据他称，袭击发生后，一名克罗地亚公民和六名贝宁船员下落不明。梅尔万指出，遗憾的是，目前尚无理由对找到他们抱有乐观预期。

事件发生后，工会通过国际运输工人联合会（ITF）提出要求，将罗马尼亚和保加利亚近海的黑海海域宣布为交战区。

“在欧盟境内也有人丧生，”内文·梅尔万强调道。

该倡议旨在赋予海员拒绝在穿越危险水域的船舶上工作的权利，并确保他们享有在战区停留期间应有的保障和权利。

梅尔万表示，目前尚不确定欧盟是否具备通过此类决议所需的政治意愿。

工会方面希望，将黑海的危险水域认定为交战区，将有助于加强对在该地区工作的海员的保护，因为该地区存在遭受无人机袭击的威胁。

《Jutarnji list》对此进行了报道。

10月23日上午，一艘名为“Khoryv”的商船在罗马尼亚近海的黑海海域沉没，据初步数据，该船可能遭无人机击中。 船上共有13名船员，其中包括10名乌克兰公民和3名阿塞拜疆公民。

在比利时布鲁塞尔，北约决定通过增派巡逻机、雷达系统和无人机来加强在黑海地区的军事存在。

保加利亚证实，波音P-8A“海神”海上巡逻机正在黑海地区执行侦察任务。 总理鲁门·拉德夫表示，在该地区商船遭遇无人机袭击后，该飞机正在开展侦察行动以发现潜在威胁。

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