Профсоюз моряков Хорватии требует объявить часть Черного моря зоной боевых действий

Профсоюз моряков Хорватии добивается объявления части Черного моря у побережья Болгарии и Румынии зоной боевых действий. Причиной стала атака беспилотников на коммерческое судно Wine Trader, в результате которой пропали без вести несколько членов экипажа, в том числе гражданин Хорватии.

На прошлой неделе беспилотники атаковали танкер Wine Trader в Чёрном море. Один гражданин Хорватии пропал без вести, ещё один получил ранения. Всего на борту судна находились 12 членов экипажа.

Как рассказал генеральный секретарь профсоюза моряков Хорватии Невен Мелван, среди членов экипажа были двое граждан Хорватии, один гражданин Боснии и Герцеговины, а остальные — граждане Бенина.

По его словам, после атаки пропали без вести гражданин Хорватии и шестеро моряков из Бенина. Мелван отметил, что оснований для оптимизма относительно их обнаружения, к сожалению, нет.

После инцидента профсоюз через Международную федерацию транспортников (ITF) обратился с требованием объявить зоной боевых действий район Черного моря у побережья Румынии и Болгарии.

«Люди гибнут и в Европейском Союзе», — подчеркнул Невен Мелван.

Инициатива должна предоставить морякам право отказываться от работы на судах, проходящих через опасный район, а также обеспечить им гарантии и права, предусмотренные для пребывания в зоне боевых действий.

По словам Мелвана, пока остается открытым вопрос, хватит ли политической воли в Европейском союзе для принятия такого решения.

В профсоюзе надеются, что признание опасного участка Черного моря зоной боевых действий поможет усилить защиту моряков, работающих в регионе, где существует угроза атак беспилотников.

Об этом сообщает Jutarnji list.

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии затонуло торговое судно Khoryv, которое, по предварительным данным, могло быть поражено беспилотником. На борту находились 13 членов экипажа, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить присутствие в Черном море дополнительными патрульными самолетами, радиолокационными системами и беспилотниками.

Болгария подтвердила, что над Черным морем разведывательные миссии выполняет самолет морского патрулирования Boeing P-8A Poseidon. Премьер-министр Румен Радев заявил, что воздушное судно проводит разведку для выявления потенциальных угроз после атак беспилотников на торговые суда в регионе.

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