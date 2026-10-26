波兰普热梅希尔市议会一致通过决议，决定暂停自1995年以来与利沃夫市建立的友好城市关系。 原因在于利沃夫州议会决定将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”。

经过长时间讨论，议员们同意在获得利沃夫市政府关于纪念这些组织和历史人物的明确立场之前，暂停双方的合作活动——波兰方面认为这些组织和历史人物的活动具有反波兰性质。

最初曾提议完全终止伙伴关系协议，但在最终草案中，决定仅暂停合作。波兰方面为恢复合作提出了两项条件：撤销省议会关于纪念乌克兰起义军的决定，并谴责对其的英雄化行为。 与此同时，这些要求正是针对利沃夫市议会提出的，而该议会从法律上讲无权撤销地区机关的决定。

消息来源：普热梅希尔市长沃伊切赫·巴昆。

波兰克拉科夫和佩雷米什尔两市的市长也因利沃夫州议会决定将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）和罗曼·舒赫维奇年”而提议重新审视与利沃夫的伙伴关系。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 他指出，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，利沃夫州议会将2027年定为“罗曼·舒赫维奇年”的决定， 乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇的决定，不仅对乌克兰有害，还可能成为反对乌克兰加入欧盟者的论据。

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