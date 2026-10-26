Перемышль приостановил партнерское сотрудничество со Львовом из-за решения по поводу УПА

Городской совет польского города Перемышль единогласно принял решение приостановить партнерские отношения со Львовом, которые продолжались с 1995 года. Причиной стало решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

После длительного обсуждения депутаты согласились приостановить совместную деятельность до получения четкой позиции городских властей Львова относительно чествования организаций и исторических деятелей, деятельность которых в Польше считается антипольской.

Изначально предлагалось полностью расторгнуть соглашение о партнерстве, однако в итоговом проекте сотрудничество решили лишь приостановить. Польская сторона выдвинула два условия для возобновления взаимодействия: отмену решения областного совета о чествовании УПА и осуждение её героизации. В то же время требования выдвинуты именно к городскому совету Львова, который юридически не имеет полномочий отменять решение областного органа.

Источник: мэр Перемышля Войцех Бакун.

Мэры польских городов Кракова и Перемышля также инициировали пересмотр партнерских отношений со Львовом из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников её вступления в Европейский Союз.

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