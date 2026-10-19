В Великобритании компании, акции которых котируются на лондонском фондовом рынке, выпустили 65 предупреждений о прибыли за три месяца до конца сентября. Это самый высокий показатель за два года, сообщает The Guardian со ссылкой на анализ консалтинговой компании EY-Parthenon.

Чаще всего компании объясняли предупреждения изменениями государственной политики и геополитической неопределенностью. Рост расходов был основным фактором в 35% случаев, а в 38% предупреждений прямо упоминалось влияние конфликта на Ближнем Востоке. За последние 12 месяцев как минимум одно предупреждение относительно финансовых результатов выпустили 17% британских компаний, акции которых котируются на бирже.

Давление на жилищное строительство

Больше всего предупреждений в июле—сентябре поступило от сектора товаров для дома и жилищного строительства. Застройщики выпустили шесть таких сообщений, а их общее количество с начала 2026 года достигло 14. Это больше, чем 10 предупреждений в 2008 году, который был пиком мирового финансового кризиса.

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По данным платформы Rightmove, средняя запрашиваемая цена жилья в новых объявлениях в октябре выросла на 1% — до 371 015 фунтов стерлингов. В то же время за последние 12 месяцев цены на жилье снизились на 0,1%. В Rightmove также предупредили, что рост ставок по ипотеке может еще больше снизить доступность жилья.

Более дорогие ипотечные кредиты

Средняя ставка по двухлетней ипотеке с фиксированной ставкой выросла до 5,55% против 5,29% месяцем ранее и 4,25% до того, как США и Израиль атаковали Иран в феврале. По данным The Guardian, это увеличило средний ежемесячный платеж по новому кредиту примерно на 250 фунтов.

Джо Робинсон из EY-Parthenon заявила, что быстрые изменения политики затрудняют для бизнеса прогнозирование, инвестиции и распределение капитала. На фоне удорожания топлива и энергии представители бизнеса призывают правительство предоставить экстренную поддержку.

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