W Wielkiej Brytanii spółki, których akcje są notowane na londyńskiej giełdzie, wydały 65 ostrzeżeń dotyczących zysków w ciągu trzech miesięcy do końca września. Jest to najwyższy wynik od dwóch lat — informuje The Guardian, powołując się na analizę firmy konsultingowej EY-Parthenon.

Spółki najczęściej wyjaśniały ostrzeżenia zmianami w polityce rządu i niepewnością geopolityczną. Rosnące koszty były głównym czynnikiem w 35% przypadków, a 38% ostrzeżeń bezpośrednio wspominało o wpływie konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jedno ostrzeżenie dotyczące wyników finansowych wydało 17% brytyjskich spółek notowanych na giełdzie.

Presja na budownictwo mieszkaniowe

Najwięcej ostrzeżeń w okresie od lipca do września napłynęło z sektora artykułów gospodarstwa domowego i budownictwa mieszkaniowego. Deweloperzy opublikowali sześć takich komunikatów, a ich łączna liczba od początku 2026 roku osiągnęła 14. To więcej niż 10 ostrzeżeń w 2008 roku, który był szczytowym okresem globalnego kryzysu finansowego.

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Według platformy Rightmove średnia cena ofertowa mieszkań w nowych ogłoszeniach wzrosła w październiku o 1%, do 371 015 funtów szterlingów. Jednocześnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań spadły o 0,1%. Rightmove ostrzegł również, że wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych może jeszcze bardziej obniżyć dostępność mieszkań.

Droższe kredyty hipoteczne

Średnie oprocentowanie dwuletniego kredytu hipotecznego o stałej stopie wzrosło do 5,55%, wobec 5,29% miesiąc wcześniej i 4,25% przed atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran w lutym. Według The Guardian zwiększyło to średnią miesięczną ratę nowego kredytu o około 250 funtów.

Jo Robinson z EY-Parthenon stwierdziła, że szybkie zmiany polityki utrudniają firmom prognozowanie, inwestowanie i alokację kapitału. W obliczu wzrostu cen paliw i energii przedstawiciele biznesu wzywają rząd do udzielenia nadzwyczajnego wsparcia.

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