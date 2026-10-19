英国公司一个季度发布65次盈利预警——《卫报》

在英国，股票在伦敦证券市场上市的公司在截至9月底的三个月内发布了65次盈利预警。这是两年来的最高水平，《卫报》报道称，并援引咨询公司EY-Parthenon的分析。

公司最常将预警归因于政府政策变化和地缘政治不确定性。成本上升是35%案例中的主要因素，38%的预警直接提及中东冲突的影响。在过去12个月中，17%的英国上市公司至少发布过一次有关财务业绩的预警。

住宅建设面临压力

7月至9月期间，预警数量最多的来自家居用品和住宅建设行业。房地产开发商发布了6份此类公告，使其自2026年初以来的总数达到14份。这超过了2008年的10份预警，2008年是全球金融危机的高峰期。

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根据Rightmove平台的数据，10月新挂牌房屋的平均要价上涨1%，至371,015英镑。与此同时，过去12个月房价下降了0.1%。Rightmove还警告称，抵押贷款利率上升可能进一步降低住房可负担性。

抵押贷款更加昂贵

两年期固定利率抵押贷款的平均利率升至5.55%，高于一个月前的5.29%，也高于美国和以色列2月袭击伊朗前的4.25%。据《卫报》报道，这使新贷款的平均月供增加了约250英镑。

EY-Parthenon的乔·罗宾逊表示，政策的快速变化使企业难以进行预测、投资和资本配置。在燃料和能源价格上涨的背景下，商界代表呼吁政府提供紧急支持。

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