В Кении начали физическую проверку государственных служащих на фоне расследования предполагаемых махинаций с государственным фондом заработной платы на 6,2 млрд шиллингов. Сначала проверка охватит сотрудников Министерства образования, которым поручено лично явиться для подтверждения данных в реестрах.

Как сообщает Nation Kenya, аудит должен установить точность данных о работниках в государственной системе начисления зарплат. Чиновников обязали предоставить оригиналы национального удостоверения личности, сертификата с налоговым номером Kenya Revenue Authority, письма о первом назначении и действующего письма о назначении.

Проверка в Министерстве образования

Согласно меморандуму Государственного департамента базового образования от 16 октября, сотрудники должны пройти верификацию в здании Jogoo House в Найроби 19, 20 и 21 октября. Процедура также касается госслужащих, находящихся в больнице, ежегодном или больничном отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком для отцов или другом разрешенном отпуске.

В документе указано, что выплату зарплаты работникам, которые не пройдут проверку, приостановят. Меморандум ссылается на недавний аудит фонда заработной платы, проведенный Государственным департаментом государственной службы и развития человеческого капитала в государственных ведомствах и округах.

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84 сотрудника лишились доступа к системе

Секретарь кабинета министров Кении по вопросам государственной службы Джеффри Руку заявил, что выводы расследования Управления криминальных расследований Кении касаются 84 сотрудников кадровых подразделений, связанных с предполагаемой схемой. Это служащие Тюремной службы Кении, Полицейской службы Кении и департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за медицинские услуги, общественное здравоохранение и профессиональные стандарты.

Их доступ к системе начисления зарплат заблокировали, а чиновников должны отстранить от соответствующих обязанностей на 30 рабочих дней, пока продолжается следствие. Министерство государственной службы направило собственных кадровых сотрудников, чтобы обеспечить бесперебойную работу учреждений.

По словам Руку, предварительная проверка выявила записи о госслужащих, которых якобы приняли на работу до рождения или до достижения 18 лет. Следователи также обратили внимание на случаи перевода нескольких зарплат на один банковский счет, общие счета работников и выплаты лицам без действительных банковских реквизитов. Следствие должно установить механизм предполагаемой схемы, ее участников и объем ущерба государству.

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