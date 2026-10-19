肯尼亚已开始对公务员进行实地核查，背景是对涉及62亿先令国家薪资基金的疑似诈骗行为展开调查。核查将首先覆盖教育部员工，他们被要求亲自到场确认登记册中的信息。

据Nation Kenya报道，审计旨在核实政府薪资系统中员工信息的准确性。官员被要求提供国民身份证、肯尼亚税务局税号证明、首次任命函及现行任命函的原件。

教育部的核查

根据基础教育国务部门10月16日的备忘录，员工须于10月19日、20日和21日在内罗毕的Jogoo House大楼接受核验。该程序同样适用于正在住院、休年假或病假、休产假、陪产假或其他获准休假的公务员。

文件指出，未通过核查的员工将被暂停发放工资。备忘录提及公共服务和人力资本发展国务部门近期在政府部门和郡开展的薪资基金审计。

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84名员工失去系统访问权限

肯尼亚公共服务事务内阁秘书杰弗里·鲁库表示，肯尼亚刑事调查局调查结果涉及84名与该疑似计划有关联的人力资源部门员工。他们来自肯尼亚监狱服务局、肯尼亚警察服务局，以及卫生部一个负责医疗服务、公共卫生和专业标准的部门。

他们访问薪资系统的权限已被封锁，在调查持续期间，这些官员将被免除相关职责30个工作日。公共服务部已派遣本部门的人力资源人员，以确保相关机构持续运作。

鲁库表示，初步核查发现，有公务员记录显示其据称在出生前或未满18岁时就被录用。调查人员还注意到多笔工资被转入同一个银行账户、员工共用账户，以及向没有有效银行信息的人员付款的情况。调查将确定该疑似计划的运作机制、参与者以及国家损失的规模。

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