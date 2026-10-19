W Kenii rozpoczęto fizyczną weryfikację urzędników państwowych w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych oszustw w państwowym funduszu płac na kwotę 6,2 mld szylingów. W pierwszej kolejności weryfikacja obejmie pracowników Ministerstwa Edukacji, którym polecono stawić się osobiście w celu potwierdzenia danych w rejestrach.

Jak informuje Nation Kenya, audyt ma ustalić dokładność danych o pracownikach w rządowym systemie naliczania wynagrodzeń. Urzędnicy zostali zobowiązani do przedstawienia oryginałów krajowego dowodu tożsamości, certyfikatu z numerem podatkowym Kenya Revenue Authority, pisma o pierwszym powołaniu oraz aktualnego pisma o powołaniu.

Weryfikacja w Ministerstwie Edukacji

Zgodnie z memorandum Departamentu Stanu ds. Edukacji Podstawowej z 16 października pracownicy muszą przejść weryfikację w budynku Jogoo House w Nairobi 19, 20 i 21 października. Procedura dotyczy również urzędników przebywających w szpitalu, na urlopie wypoczynkowym lub chorobowym, urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub innym dozwolonym urlopie.

W dokumencie wskazano, że wypłata wynagrodzeń pracownikom, którzy nie przejdą weryfikacji, zostanie wstrzymana. Memorandum odwołuje się do niedawnego audytu funduszu płac przeprowadzonego przez Departament Stanu ds. Służby Publicznej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego w instytucjach rządowych i hrabstwach.

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84 pracowników straciło dostęp do systemu

Kenijski sekretarz gabinetu ds. służby publicznej Geoffrey Ruku oświadczył, że ustalenia śledztwa kenijskiej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych dotyczą 84 pracowników działów kadr powiązanych z domniemanym schematem. Są to funkcjonariusze Kenijskiej Służby Więziennej, Kenijskiej Służby Policyjnej oraz departamentu Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnego za usługi medyczne, zdrowie publiczne i standardy zawodowe.

Ich dostęp do systemu naliczania wynagrodzeń został zablokowany, a urzędnicy mają zostać odsunięci od odpowiednich obowiązków na 30 dni roboczych, podczas gdy śledztwo trwa. Ministerstwo Służby Publicznej skierowało własnych pracowników kadr, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie instytucji.

Według Ruku wstępna kontrola wykazała wpisy dotyczące urzędników, którzy mieli rzekomo zostać zatrudnieni przed urodzeniem lub przed ukończeniem 18 lat. Śledczy zwrócili również uwagę na przypadki przelewania kilku wynagrodzeń na jedno konto bankowe, wspólnych kont pracowników oraz wypłat dla osób bez ważnych danych bankowych. Śledztwo ma ustalić mechanizm domniemanego schematu, jego uczestników oraz skalę strat dla państwa.

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