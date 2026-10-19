美国当局怀疑32岁的伊朗和伊拉克公民穆罕默德·巴克尔·萨阿德·达乌德·阿尔-萨阿迪试图从纽约一所联邦拘留中心协调新的袭击。据《The National》报道，美国执法机构认为，他在电话交谈中使用加密信息，以招募他人参与新的阴谋。

美国司法部的怀疑

据《泰晤士报》报道的美国司法部文件，阿尔-萨阿迪还据称指挥了总额100万美元的转账，并控制宣传视频的传播。调查人员指出，他曾通过FaceTime与一名被认为是其母亲的女子进行视频通话：当局称，他在通话中呼吁发动进一步袭击。这段通话的录像被发布到社交媒体上，获得了近10万次观看。

在一次电话交谈中，阿尔-萨阿迪询问了“真主党旅”组织的一名成员，以及为一名被联邦调查局认定为伊朗伊斯兰革命卫队特工的人提供的“工作”。在提及武器和资金后，联邦调查局中断了其中一次通话。司法部文件指出，官员们担心他会让第三方参与策划或实施新的袭击，包括类似欧洲发生的袭击。

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指控和辩方立场

5月，阿尔-萨阿迪在纽约被提出六项与恐怖主义有关的指控。检方称，他作为伊拉克准军事组织“真主党旅”和伊朗伊斯兰革命卫队的特工行事。美国已将这两个组织列入制裁名单，并认定为恐怖组织。

调查还将他与“哈拉卡特·阿沙布·亚明·伊斯拉米亚”组织联系起来，该组织也被称为“阿沙布·亚明”。该组织被认为与伦敦犹太场所和欧洲犹太教堂的一系列纵火事件有关。检方称，在美国的目标原本是纽约的一座犹太教堂，以及洛杉矶和斯科茨代尔的两家犹太机构。

阿尔-萨阿迪从土耳其被引渡至美国。他被无保释羁押，并将于明年夏天受审。若最严重罪名成立，他将面临终身监禁。他的辩护团队称此案是政治迫害，并对羁押期间的严格限制提出异议，其中包括几乎完全隔离以及限制与家人的联系。

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