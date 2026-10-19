США підозрюють іранця в координації нападів із в’язниці — The National

У США влада підозрює 32-річного громадянина Ірану та Іраку Мохаммада Бакера Саада Давуда аль-Сааді у спробах координувати нові напади з федерального центру утримання під вартою в Нью-Йорку. За даними The National, американські органи вважають, що він використовував закодовані повідомлення у телефонних розмовах, аби залучати інших людей до нових змов.

Підозри Мінюсту США

Згідно з документами Міністерства юстиції США, про які повідомила газета The Times, аль-Сааді також нібито керував переказами на суму 1 млн доларів і контролював поширення пропагандистських відео. Слідчі вказали на відеодзвінок FaceTime з жінкою, яку вважають його матір’ю: під час розмови він, за версією влади, закликав до подальших атак. Відеозапис цієї розмови поширили в соціальних мережах, де він набрав майже 100 тис. переглядів.

В одному з телефонних дзвінків аль-Сааді розпитував про учасника угруповання «Катаїб Хезболла» та «роботу» для людини, яку ФБР вважає оперативником Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Одну з розмов ФБР перервало після згадки про зброю та гроші. У документах Мін’юсту зазначено, що посадовці побоюються залучення ним третіх осіб до планування або здійснення нових атак, зокрема подібних до нападів у Європі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обвинувачення і позиція захисту

У травні в Нью-Йорку аль-Сааді висунули шість обвинувачень, пов’язаних із тероризмом. Прокуратура стверджує, що він діяв як оперативник іракського воєнізованого угруповання «Катаїб Хезболла» та іранського Корпусу вартових ісламської революції. США внесли обидві організації до санкційних списків і визнали терористичними.

Слідство також пов’язує його з угрупованням «Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія», яке також відоме як «Ашаб аль-Ямін». Це угруповання пов’язують із серією підпалів єврейських об’єктів у Лондоні та синагог у Європі. За даними прокурорів, цілями у США мали бути синагога в Нью-Йорку та дві єврейські установи в Лос-Анджелесі й Скоттсдейлі.

Аль-Сааді екстрадували до США з Туреччини. Він перебуває під вартою без права на заставу та має постати перед судом наступного літа. У разі визнання вини за найтяжчими пунктами обвинувачення йому загрожує довічне ув’язнення. Його захист називає справу політичним переслідуванням і оскаржує суворі обмеження під час тримання під вартою, зокрема майже повну ізоляцію та обмеження контактів із родиною.

Читай нас у