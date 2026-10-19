W USA władze podejrzewają 32-letniego obywatela Iranu i Iraku Mohammada Bakera Saada Dawooda al-Saadiego o próby koordynowania nowych ataków z federalnego ośrodka detencyjnego w Nowym Jorku. Jak podaje The National, amerykańskie organy uważają, że wykorzystywał zakodowane wiadomości w rozmowach telefonicznych, aby rekrutować inne osoby do nowych spisków.

Podejrzenia Departamentu Sprawiedliwości USA

Zgodnie z dokumentami Departamentu Sprawiedliwości USA, o których poinformował dziennik The Times, al-Saadi miał również kierować transferami na łączną kwotę 1 mln dolarów i kontrolować rozpowszechnianie nagrań propagandowych. Śledczy wskazali na rozmowę wideo przez FaceTime z kobietą, którą uważają za jego matkę: podczas rozmowy miał on, według władz, wzywać do dalszych ataków. Nagranie tej rozmowy rozpowszechniono w mediach społecznościowych, gdzie uzyskało niemal 100 tys. wyświetleń.

W jednej z rozmów telefonicznych al-Saadi pytał o członka ugrupowania Kataib Hezbollah oraz o „pracę” dla osoby, którą FBI uważa za operacyjnego członka irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. FBI przerwało jedną z rozmów po wzmiance o broni i pieniądzach. W dokumentach Departamentu Sprawiedliwości wskazano, że urzędnicy obawiają się, iż może on zaangażować osoby trzecie w planowanie lub przeprowadzanie nowych ataków, w tym podobnych do ataków w Europie.

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Zarzuty i stanowisko obrony

W maju al-Saadiemu postawiono w Nowym Jorku sześć zarzutów związanych z terroryzmem. Prokuratura twierdzi, że działał jako operacyjny członek irackiego ugrupowania paramilitarnego Kataib Hezbollah oraz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. USA umieściły obie organizacje na listach sankcyjnych i uznały je za organizacje terrorystyczne.

Śledztwo łączy go także z ugrupowaniem Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, znanym również jako Ashab al-Yamin. Ugrupowanie to wiązane jest z serią podpaleń żydowskich obiektów w Londynie i synagog w Europie. Według prokuratorów celami w USA miały być synagoga w Nowym Jorku oraz dwie żydowskie instytucje w Los Angeles i Scottsdale.

Al-Saadi został wydany USA z Turcji. Jest przetrzymywany bez prawa do kaucji i ma stanąć przed sądem przyszłego lata. W przypadku uznania go za winnego najpoważniejszych zarzutów grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Jego obrona nazywa sprawę prześladowaniem politycznym i kwestionuje surowe ograniczenia podczas tymczasowego aresztowania, w tym niemal całkowitą izolację oraz ograniczenia kontaktów z rodziną.

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