В США власти подозревают 32-летнего гражданина Ирана и Ирака Мохаммада Бакера Саада Давуда аль-Саади в попытках координировать новые нападения из федерального центра содержания под стражей в Нью-Йорке. По данным The National, американские органы считают, что он использовал закодированные сообщения в телефонных разговорах, чтобы привлекать других людей к новым заговорам.

Подозрения Минюста США

Согласно документам Министерства юстиции США, о которых сообщила газета The Times, аль-Саади также якобы руководил переводами на сумму 1 млн долларов и контролировал распространение пропагандистских видео. Следователи указали на видеозвонок FaceTime с женщиной, которую считают его матерью: во время разговора он, по версии властей, призывал к дальнейшим атакам. Видеозапись этого разговора распространили в социальных сетях, где она набрала почти 100 тыс. просмотров.

В одном из телефонных разговоров аль-Саади расспрашивал об участнике группировки «Катаиб Хезболла» и «работе» для человека, которого ФБР считает оперативником Корпуса стражей исламской революции Ирана. ФБР прервало один из разговоров после упоминания оружия и денег. В документах Минюста указано, что чиновники опасаются привлечения им третьих лиц к планированию или осуществлению новых атак, в том числе похожих на нападения в Европе.

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Обвинения и позиция защиты

В мае аль-Саади предъявили в Нью-Йорке шесть обвинений, связанных с терроризмом. Прокуратура утверждает, что он действовал как оперативник иракской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» и иранского Корпуса стражей исламской революции. США внесли обе организации в санкционные списки и признали их террористическими.

Следствие также связывает его с группировкой «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия», также известной как «Ашаб аль-Ямин». Эту группировку связывают с серией поджогов еврейских объектов в Лондоне и синагог в Европе. По данным прокуроров, целями в США должны были стать синагога в Нью-Йорке и два еврейских учреждения в Лос-Анджелесе и Скоттсдейле.

Аль-Саади экстрадировали в США из Турции. Он содержится под стражей без права на залог и должен предстать перед судом следующим летом. В случае признания виновным по наиболее тяжким пунктам обвинения ему грозит пожизненное заключение. Его защита называет дело политическим преследованием и оспаривает строгие ограничения во время содержания под стражей, в том числе почти полную изоляцию и ограничения контактов с семьей.

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